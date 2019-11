Sind Rafi Rachek (29) und Sam Dylan nun ein Paar oder nicht? Am Wochenende wurden Promiflash Bilder zugespielt, die die beiden Kuppel-Kandidaten erst bei einem Streit und dann bei einer innigen Knutscherei zeigen. Seitdem glauben viele Fans, dass zwischen den beiden mehr läuft. Eigentlich ist Sam aktuell noch bei Prince Charming zu sehen, doch dieses Format verließ er in Folge vier nun freiwillig.

In der neuen Episode des ersten schwulen Bachelor-Formats in Deutschland steht die Happy Hour ganz im Zeichen des Mottos "White". Die Zeit vor den Entscheidungen nutzt der charmante Prinz Nicolas Puschmann immer, um letzte Gespräche mit einzelnen Jungs zu führen, bevor er wieder einige nach Hause schicken muss. Diese Talk-Möglichkeit nahm Sam in Anspruch und offenbarte dem Krawatten-Verteiler, dass er seine Liebessuche auf Kreta beenden möchte. "Ich merke einfach, ich kann mich hier nicht lösen. Das ist nicht so wie draußen, dass ich jemandem mein Herz schenken kann. Mein Traumprinz wartet irgendwie noch da draußen", begründete Sam seine Entscheidung.

Gegenüber Promiflash verriet Sam beim Deutschen Bloggerpreis, dass Nicolas ohnehin nicht wirklich sein Typ sei. "Weil ich eigentlich so ein bisschen mehr auf Südländer stehe", erklärte der Influencer. Da würde Rafi ja perfekt ins Beuteschema passen!

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming" bei TVNow.

TVNOW Rafi Rachek, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

TVNOW Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019

Instagram / houseofdylan Sam Dylan

