Liebes-Hammer bei Rafi Rachek (29)! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat aus der Staffel mit Nadine Klein (34) war vor wenigen Tagen noch in der TV-Resterampe Bachelor in Paradise zu sehen. Dort ließ er in der vierten Folge aber eine Bombe platzen – er steht eigentlich gar nicht auf Frauen, sondern auf Männer. Dies wurde ihm laut seinen Angaben erst während der Kuppelshow bewusst. Nun scheint der Südländer auch einen Mann gefunden zu haben: Promiflash liegen Fotos vor, auf denen er einen anderen TV-Dater küsst.

Bei dem glücklichen Mann an Rafis Seite handelt es sich um keinen Unbekannten – vielmehr um einen Kandidaten des neuen Dating-Formats "Prince Charming". Auf besagten Fotos, die Promiflash zugespielt wurden, knutscht Rafi mit Nicolas Puschmanns Bezirzer Sam Dylan. Die beiden besuchten jüngst auch diverse Events zusammen. So verraten die Outfits der Jungs, dass die Knutsch-Pics nach dem deutschen Bloggerpreis in Hamburg entstanden sind. Doch von einem ersten Pärchen-Auftritt Fehlanzeige – immerhin ist Sam aktuell noch beim Flirten mit Krawattenverteiler Nicolas im TV zu sehen.

Weitere Promiflash-Informanten waren sich darüber hinaus einig, dass die Romanze der beiden schon etwas länger laufen soll. Da "Bachelor in Paradise" wie auch "Prince Charming" schon vor einiger Zeit abgedreht wurden, lässt es sich nicht so richtig abschätzen, ob sie auch schon bei den jeweiligen Dreharbeiten liiert waren.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Instagram / rafirachek Rafi Rachek 2019 in Köln

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, "Prince Charming"-Kandidat

