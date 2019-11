So heiß und kunterbunt war es bei Prince Charming, der ersten schwulen Dating-Show Deutschlands! In der RTL-Sendung stand Körperkontakt von Anfang an auf dem Programm. Schon beim allerersten Einzel-Date gab es zwischen Märchenprinz Nicolas Puschmann und Kandidat Dominic ein paar heiße Küsse. In der neuesten Folge stand ein Gruppen-Date an, und auch das verlief nicht zimperlich: Nicolas und seine Jungs stellten eine Regenbogenflagge dar – und zwar in ultraknappen Strings!

Die Regenbogenflagge ist das Symbol für die LGBTQ+-Community, auf die die Kandidaten ziemlich stolz sind. Daher hat sich Nicolas für sein Date mit Manuel, Martin, Aaron, Marco und Simon etwas ganz Besonderes überlegt: Die Jungs malten sich gegenseitig mit Body-Painting-Farbe an, um dann liegend die Regenbogenflagge für ein Foto nachzustellen. Dafür schlüpften die sechs Männer in winzige Mini-Slips, die knapper nicht sein könnten. Und natürlich durften die Regenbogen-Männer sich gegenseitig anmalen. Bei Kandidat Simon legte Nicolas sogar höchstpersönlich Hand an – und kam seinem Verehrer dabei ganz schön nahe. "Ich rede nicht gerne darüber, aber es war schon ein sehr anregendes Gefühl", gestand Simon danach.

Nach dem bunten Gruppen-Date war für Nicolas und seine Liebesanwärter dann aber eifriges Reinwaschen angesagt. Denn für den Abend hatte sich der Kölner das absolute Kontrastprogramm zu der Farbexplosion überlegt. Bei der anschließenden Gentlemen-Night lautete das Motto "White Party".

TVNOW Die "Prince Charming"-Kandidaten

TVNOW Nicolas Puschmann mit den "Prince Charming"-Kandidaten

TVNOW Der Cast von "Prince Charming" in Folge vier

