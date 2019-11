Hat Bastian Yotta (42) endlich seine Mrs. Right gefunden? Im September machte der Muskelprotz öffentlich, dass er neu verliebt sei – in Marisol Ortiz. Kurze Zeit später wurde dann bereits wild über eine vermeintliche Verlobung spekuliert. Nicht nur, weil die Brünette einen verdächtigen Ring präsentierte, sondern auch, weil Bastians Vater sie als Schwiegertochter bezeichnet hatte. Diese Gerüchte wurden offiziell bisher zwar nicht bestätigt, doch Yotta lässt durch eine emotionale Liebeserklärung keinen Zweifel daran, dass ihm die Beziehung viel bedeutet!

Via Instagram ließ er seinen Gefühlen freien Lauf. Er teilte gleich eine komplette Bilderreihe, die ihn und seine Liebste beim Kuscheln und Knutschen zeigt. Auch wenn diese Schnappschüsse allein bereits Bände sprechen dürften, gab es von dem 42-Jährigen noch eine zuckersüße Liebeserklärung on top: "In der Vergangenheit habe ich mir immer vorgestellt, wie mein Partner sein sollte. Nach all den Misserfolgen konzentrierte ich mich nur darauf, wie ich mich in einer Beziehung fühlen will." Dann erschien Marisol auf der Bildfläche: "Und von diesem Moment an schickte mir Gott einen Engel, der mich zum glücklichsten Mann aller Zeiten macht."

Wenn das nicht mal darauf schließen lässt, dass hier jemand seine große Liebe gefunden hat... Marisol hat das Leben des einstigen Dschungelcamp-Bewohners offenbar in vielfältiger Hinsicht bereichert: In ihr hat er nicht nur seine Traumfrau und eine gute Trainingspartnerin gefunden – er ernährt sich wegen ihr auch seit Neuestem vegan.

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und seine Freundin Marisol Ortiz

Anzeige

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und Marisol Ortiz im September 2019

Anzeige

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und Freundin Marisol Ortiz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de