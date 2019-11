Hat sich Katja Krasavice (23) etwa unters Messer gelegt? Die Erotik-Vloggerin machte in den vergangenen Jahren kein Geheimnis aus ihren Beauty-OPs: So ließ das YouTube-Sternchen sich bereits ihre Oberweite und ihre Lippen vom Experten aufhübschen. Auch ihre Nase kam bereits mit dem Chirurgen-Messer in Berührung – doch hat sich Katja ihr Riechorgan nun erneut korrigieren lassen? Auf neuen Fotos hat die Sexpertin ein richtiges kleines Stupsnäschen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die gebürtige Tschechin Anfang der Woche zwei neue Schnappschüsse. In gewohnter sexy Pose blickt die Blondine in die Kamera. Doch nicht ihre nackte Haut ist der Blickfang, sondern ihr Gesicht: Katjas sonst etwas größere Nase mit der markanten nach unten zeigenden Spitze ist verschwunden – an ihrer Stelle sitzt nun eine perfekte, kleine Stupsnase!

Ob sich die 23-Jährige tatsächlich ein neues Näschen gegönnt – oder nur mit FaceTune übertrieben hat? Noch vor gut zwei Jahren hatte Katja im Promiflash-Interview erklärt, eigentlich keine weitere Operation geplant zu haben – sie wisse jedoch nicht, ob sich das noch ändern werde: "Ich glaube, das kommt so mit den Jahren. Aber ich hoffe nicht!"

Schürmann, Sascha Katja Krasavice, Erotik-YouTuberin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Erotikmodel und YouTuberin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin



