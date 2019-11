Uh la la, was geht denn da? Diese Trennung sorgte 2019 für einen Schock: Traumpaar Irina Shayk (33) und Bradley Cooper (44) gaben bekannt, getrennte Wege zu gehen. Das war vor fünf Monaten. Seither schien Irina erst mal genug von Liebesdingen zu haben. Gemunkel über einen neuen Flirt: Fehlanzeige. Zumindest bis jetzt! Denn die Laufstegschönheit wurde nun tatsächlich mit einem Mann in New York gesichtet.

Am Mittwoch erwischte man das Topmodel beim Verlassen des Mercer Hotels in der Metropole. Und dabei war Irina nicht alleine: An ihrer Seite befand sich ein dunkelhaariger Unbekannter, mit dem sie gemeinsam in ein Auto stieg. Gekleidet war das Duo recht leger: Die Brünette trug – sehr entspannt – einen Denim-Look und dazu eine schwarze Sonnenbrille, und dass, obwohl es bereits dunkel geworden war. Ihre Begleitung setzte auf Jogginghosen und Hoodie, sowie einen grünen Parker.

Während es um Irinas Privatleben in den vergangenen Monaten ruhig geworden war, gab es über ihren Ex Bradley reichlich Spekulationen: Ihm wurde wiederholt nachgesagt, eine Affäre mit seiner Film-Kollegin Lady Gaga (33) zu haben. Die beiden "A Star Is Born"-Schauspieler streiten diese Behauptungen jedoch bis heute vehement ab.

Splash News Irina Shayk und ein unbekannter Mann

Backgrid/ ActionPress Irina Shayk und ein Unbekannter im November 2019

Action Press / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Lady Gaga und Bradley Cooper im September 2018 in London

