Bei Queen of Drags sprühen heute Abend die Funken – aber nicht nur wegen der glamourösen Performances der neun verbliebenen Titel-Anwärterinnen! Am Donnerstagabend steht die zweite Episode der brandneuen Castingshow unter dem Motto "Future Universe" an. Die Drags müssen sich also kosmische Outfits überwerfen – doch zwei von ihnen dürften schon von ganz allein glühen: Ein Trailer beweist, dass Aria Addams (22) und Hayden Kryze sich einander annähern!

Der ProSieben-Teaser auf YouTube zeigt: Bei einem Nachmittag mit Jurorin Conchita Wurst (31) in der Drags-Villa sitzen Aria und Hayden sehr vertraut auf der Couch. Zärtlich streichelt der Blondschopf die Schulter der 20-Jährigen, während diese sich liebevoll an Aria schmiegt. Auf den vermeintlichen Flirt angesprochen, verrät Letztere nur so viel: "Hayden und ich haben uns im Verlauf des Castings kennengelernt. Wir finden uns ganz nett."

Bei den Fans jedenfalls sorgt diese Konstellation schon jetzt für Begeisterung: "Oh mein Gott", kommentiert ein User die Liebesgerüchte um Aria und Hayden. Ein anderer findet, dass Heidi Klum (46) in Zukunft auch über ein Kuppelformat nachdenken könne: "Als Nächstes macht sie eine Couple-Show!" Was sagt ihr: Läuft zwischen Aria und Hayden wirklich etwas?

Instagram / aria_addams Aria Addams,"Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / haydenkryze Hayden Kryze, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / aria_addams Aria Addams,"Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de