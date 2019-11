Bunter Glitzer, extravagante Performances und erste Zickereien – heute war es endlich so weit: Die erste Folge von Queen of Drags flimmerte über die deutschen Fernsehbildschirme. Unter dem Motto "The Art of Drag" erarbeiteten die zehn Kandidatinnen eine Show und stellten sich danach dem Urteil der Juroren Olivia Jones (49), Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31). Für eine Queen ist die Reise schon nach Folge eins vorbei!

Janisha Jones ist raus. Mit ihrem Auftritt zu Rihannas (31) Hit "Disturbia" konnte sie die Experten einfach nicht überzeugen. "Du hast deine Tricks ein bisschen schnell verschossen, dann wurde die Nummer ein bisschen lang", bemängelte Conchita. Auch Heidi fand, dass sie sich etwas besser hätte vorbereiten sollen: "Es kommt mir so vor, als würdest du nichts einstudieren."

Schon während der Vorbereitungen überkamen Janisha erste Zweifel. "Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß und die können auch alle echt gut tanzen." Sie ist auch erst seit eineinhalb Jahren Dragqueen – und deshalb vielleicht noch etwas unsicher? "Ich glaube, ich probe nicht, weil ich schüchtern bin", gab die gebürtige Spanierin zu.

© ProSieben / Martin Ehleben Olivia Jones, Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst

Anzeige

© ProSieben/Boris Breuer Janisha Jones, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / janisha.jones Janisha Jones, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de