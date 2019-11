Alicia Keys (38) rockt im Einteiler! Dass die Sängerin ein gutes Gespür für Mode hat, ist kaum zu übersehen. Ob auf der Bühne oder roten Teppichen – die Musikerin macht stets eine tolle Figur. Sogar neben ihrem Job als zweifache Mutter und Ehefrau findet die US-Amerikanerin immer noch die Zeit, sich für die Kameras aufzustylen: Das bewies sie am Mittwoch eindrucksvoll bei einem TV-Auftritt!

Alicia wurde von den Paparazzi in New York abgelichtet. Dabei betörte sie in einem aufregenden Outfit aus einem rosa Overall sowie beigefarbenen High Heels. Nicht ohne Grund hatte sich die "No On"-Interpretin derart in Schale geworfen: Sie war Gast der TV-Show CBS This Morning – im Auftrag der The Recording Academy, die hinter den Grammy Awards steckt. Zusammen mit der Firmenchefin Deborah Dugan, dem Vorstandsvorsitzenden Harvey Mason Jr. und Sängerin Bebe Rexha (30) verkündete die 38-Jährige die Nominierungen für das kommende Jahr.

Alicia gebührt in der nächsten Show eine besondere Ehre: Im Februar wird sie als Gastgeberin in die Fußstapfen von "The Late Late Show"-Star James Corden (41) treten. "Ich bin so aufgeregt, der Host bei der größten Nacht für Musik zu sein", äußerte sich die Künstlerin in einem offiziellen Statement im Januar zu Wort.

