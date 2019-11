Wie wirkt sich Leonas Krankheit auf ihr Umfeld aus? Die Doku-Sendung Hier & Jetzt begleitet die 22-Jährige aktuell in den voraussichtlich letzten Monaten ihres Lebens: Sie leidet an einer seltenen Form von Krebs, einem Nebennierenkarzinom. Ihre Ärzte erwarten für sie nur noch eine kurze Lebensdauer und Leona weiß mit Sicherheit, dass sie an der Krankheit sterben wird. Doch wie geht ihr Partner mit diesem Wissen um?

Im Promiflash-Interview spricht Leona offen über ihre Beziehung. "Mein Freund handelt nicht sonderlich emotional", stellt die Kauffrau vorab klar. "Wir haben dieselben Probleme, wie andere Paare auch: Wer den Müll rausbringt, wer sich um die Wäsche kümmert [...] – man würde bei uns überhaupt nicht merken, dass es keine normale Beziehung ist", betonte die "Hier & Jetzt"-Protagonistin. Jedoch sorgt ihre Krebserkrankung dafür, dass sie und ihr Partner Fabian nicht über eine gemeinsame Zukunft sprechen können. "So was wie heiraten, Häuser bauen, Kinder kriegen war nie ein Thema, weil wir einfach beide wissen, dass es komplett unrealistisch ist."

Für sein Verständnis in dieser schwierigen Situation liebt Leona ihren Freund ganz besonders: "Ich habe den größten Respekt vor meinem Partner. Ich meine, wer ist schon gerne mit jemandem zusammen, bei dem man ganz genau weiß, er wird niemals mit dieser Person alt werden?" Sie sei sehr dankbar, ihn an ihrer Seite zu wissen.

Hier & Jetzt, RTL2 Leona, "Hier & Jetzt"-Protagonistin

