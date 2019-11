Bei Bares für Rares konnte sich erneut ein Kandidat über ein stolzes Sümmchen freuen! In der beliebten TV-Show versuchen die Teilnehmer, aus ihrem Trödel und alten Habseligkeiten Geld zu machen – so auch Kim Dorn. Die 49-Jährige stellte die zwei letzten Überbleibsel aus der großen Mops-Sammlung der Oma ihres Mannes vor. Mit dem hohen Wert ihrer zwei Raritäten hatte die Fotografin allerdings nicht gerechnet!

Die Besitzerin hoffte auf 200 bis 500 Euro für beide Vierbeiner zusammen – doch die Expertin Friederike Werner schätzte deren Wert vollkommen anders ein: Die weiße Porzellandose in Form eines Hundes stammt von der bekannten Manufaktur Meissen und wird auf das 20. Jahrhundert datiert. "Das ist ein exquisites Einzelstück, würde ich fast sagen. Ich habe es so noch nicht gesehen", erklärte die Kunsthistorikerin. Zusammen mit dem Mops-Briefbeschwerer, der zwischen 1900 und 1920 vom selben Hersteller produziert worden sei, hielt die Fachfrau einen Preis von 850 bis 1.050 Euro für angebracht!

Aber was sagen die Händler zu den schmucken Tierchen? Beim Anblick der Ware lieferten sie sich ein kleines Battle und ließen den Preis schnell in die Höhe schießen. Am Ende konnte die glückliche Verkäuferin mit 750 Euro nach Hause gehen!

