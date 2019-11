Seth Rogen (37) sorgte für einen ziemlich unappetitlichen Anblick! Der Schauspieler, der seit 2011 mit seiner Kollegin Lauren Miller verheiratet ist, machte am Mittwoch mit ihr zusammen einen Ausflug. Das Promi-Paar erkundete die aufregende Welt von Disneyland, wo natürlich überall Paparazzi lauerten. Sie lichteten den "Superbad"-Darsteller in einem ungünstigen Augenblick ab: Seth war gerade dabei, sich einen Finger tief in die Nase zu stecken!

In dem Freizeitpark im kalifornischen Anaheim schlenderte der 37-Jährige an der Seite seiner Frau von einer Achterbahn zur nächsten. Dabei schien ihn irgendwas in der Nase gehörig zu stören – und er popelte genüsslich darin herum. Lauren hatte das Benehmen ihres Göttergatten offenbar gar nicht registriert – die Fotografen hinter ihren Kameras umso mehr.

Manchmal fühlen sich die Stars wohl unbeobachtet – sind es aber nicht. Einem ähnlichen Irrtum sind vermutlich auch Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) vor ein paar Tagen nach einem romantischen Dinner auf den Leim gegangen. Die Popsängerin war ihrem Freund leidenschaftlich in die Arme gesprungen und hatte ihn hemmungslos abgeknutscht.

Splash News Seth Rogen und Lauren Miller in Anaheim 2019

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Seth Rogen in Los Angeles

Backgrid Camila Cabello und Shawn Mendes in Santa Monica

