Große Trauer um eine Filmlegende! Michael J. Pollard ist tot – der Schauspieler verstarb am vergangenen Donnerstag und wurde 80 Jahre alt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Seine Karriere begann bereits in den 1960er-Jahren, nachdem er in einer Episode der TV-Serie "Alfred Hitchcock Presents" mitgewirkt hatte. Zu seinen berühmtesten Rollen sollten später seine Darstellung in dem Horror-Streifen "Haus der 1000 Leichen" und seine Verkörperung des C.W. Moss in dem Filmklassiker "Bonnie und Clyde" zählen. Für letztere Performance wurde er sogar für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Michaels Tod wurde von seinem guten Freund und "Haus der 1000 Leichen"-Regisseur Rob Zombie via Facebook bestätigt. "Und wieder haben wir jemanden aus der 'Haus der 1000 Leichen'-Familie verloren. Ich erwachte heute mit der Nachricht, dass Michael J. Pollard verstorben ist", erklärte der Filmemacher auf seinem Kanal. "Ich habe seine Arbeit und seine wirklich einzigartige Präsenz auf dem Bildschirm immer geliebt", schwärmte Rob von seinem Weggefährten und schloss seine Botschaft mit den Worten: "Du wirst schwer vermisst werden."

Zusätzlich veröffentlichte Rob noch ein altes Foto vom Set des Gruselfilms, der 2003 entstanden war. Auf dem Bild sind der Regisseur, Michael sowie seine beiden Schauspiel-Kollegen Sid Haig (✝80) und Irwin Keyes zu sehen – auch Letztere sind inzwischen verstorben. "Ich kann nicht fassen, dass alle meine drei Freunde auf diesem Bild inzwischen tot sind", schrieb Rob darunter.

Kevin Winter/Getty Images Regisseur Rob Zombie

Frazer Harrison/Getty Images for AFI Michael J. Pollard im Jahr 2008

Facebook / Rob Zombie Sid Haig, Michael J. Pollard, Rob Zombie und Irwin Keyes am Set von "1000 Leichen"



