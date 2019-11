Diana June ist nun offiziell eine verheiratete Frau! Nachdem die YouTuberin Ende vergangenen Jahres mit dem Tod ihres Säuglings einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste, hat sie nun wieder Grund zur Freude: Sie und ihr Partner David erwarten erneut gemeinsamen Nachwuchs! Bis zur Geburt dauert es auch nicht mehr allzu lange – die Beauty trägt inzwischen einen XXL-Babybauch mit sich herum. Kurz bevor ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt, haben die werdenden Eltern heute einen weiteren Meilenstein absolviert: Diana und David sind vor den Traualtar getreten!

Die freudige Botschaft verkündete die hochschwangere Braut vor wenigen Stunden in ihrer Instagram-Story: "Wir haben es getan, #frischverheiratet", jubelte Diana unter einem kurzen Video von sich und ihrem frischgebackenen Ehemann. In dem Clip hält die Beauty stolz den steinchenbesetzten Klunker in die Kamera, der nun zu ihrem viktorianischen Verlobungsring dazugestoßen ist. Auch ein Teil ihres Hochzeitskleids ist in dem Beitrag zu erkennen: Offenbar hat die Brünette sich für eine klassische Robe aus weißer Spitze entschieden.

Bis zum Schluss war nicht klar, ob Diana ihr Kleid überhaupt würde tragen können – durch ihren stetig wachsenden Babybauch, der zuletzt noch mal einen ordentlichen Schub gemacht hatte, hatte sie Sorge, dass es nicht passen könnte. "Ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben, dass das Kleid sitzt, weil mein Bauch wirklich einen Satz gemacht hat, aber es funktioniert", freute sie sich dann aber vor wenigen Tagen auf Instagram.

Diana June und ihr Mann David

Diana June mit ihrem Ehemann

Diana June, Oktober 2019

