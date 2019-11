Die Gerüchteküche über das Liebesleben von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) kocht immer wieder hoch! Im Zentrum steht meist die Frage, ob die Liebe des langjährigen Paares noch lodert oder bereits erkaltet ist. Am Montagabend strahlte das Herzogspaar im Londoner Palladium um die Wette, als es zur alljährlichen Royal Variety Performance erschien. Neben ihren eleganten Stylings wurden natürlich auch wieder ihre Mimik und Gestik genauer unter die Lupe genommen. Mit guten News infolge! Eine Expertin meint nach eingehender Betrachtung: William und Kate benehmen sich wie zwei Frischverliebte.

Die Körpersprachen-Expertin Judi James erklärte nun gegenüber dem Magazin Famail, was man aus dem Verhalten des Paares schließen könne. Eigentlich sind die beiden Royals, die ihre Beziehung seit dem College führen, ja nicht für öffentliche Liebesbekundungen zu haben. Doch diesmal wurde William bei einer dezenten Geste abgelichtet: "Diese Rückenberührung sieht ungewöhnlich einfühlsam und liebevoll aus. Sein Lächeln ist beinahe schüchtern und die ausgespreizte Hand wirkt sehr sanft", analysierte die Expertin. Zudem sei bei der Ankunft am Theater bereits zu sehen gewesen, wie intensiv das Paar verbunden sei. Die ähnlichen Wink-Stile seien schon zu Beginn ihrer Ehe vor über acht Jahren erkennbar gewesen, was vor allem Kates starke Rolle in der Partnerschaft unterstreichen würde.

Das Duo wurde sogar bei vermeintlich ungestörten Momenten beobachtet: Unter anderem, als es auf dem Rücksitz der royalen Limousine plauderte. Das große Lächeln der dreifachen Mutter sprach dabei Bände: "Ihr aufgeregter, weitäugiger Ausdruck, ihre runden Wangen und ihr symmetrisches Lächeln lassen sie aussehen, als sei sie bei ihrem ersten Date", schloss Judi James daraus.

