Chrissy Teigen (33) überrascht mit neuer Farbe! Das Model hat sich in den letzten Jahren meist mit ein und dem gleichen Look gezeigt: heiße Kurven, breites Strahlen, kombiniert mit einer langen, dicken Wallemähne. Ihre von Natur aus braunen Haare hellte sie bereits vor einiger Zeit und dann immer wieder mit blonden Strähnchen auf, die ihr gebräuntes Gesicht perfekt umschmeichelten. Doch jetzt wurde Chrissy mit einem durchgängig schokobraunen Haarschopf abgelichtet!

Während sie am Donnerstag zusammen mit ihrer Mutter Vilailuck Teigen durch New Yorks Straßen flanierte, stürzten sich unzählige Paparazzi auf den TV-Star. Auf diesen aktuellen Bildern ist die zweifache Mami in einem herbstlichen, in Brauntönen gehaltenen Outfit zu sehen. Und auch ihre Haare scheint sie an die dunklere Jahreszeit angepasst zu haben: Ihre Locken glänzten nämlich plötzlich in einem satten Haselnussbraun. Von ihren ehemals blonden Spitzen scheint sich die Ehefrau von John Legend (40) verabschiedet zu haben.

Am gleichen Tag wurde das Model abends mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter Luna Simone (3) gesichtet. Chrissy war für das Familien-Dinner in einen schwarzen Mantel und schwarze, kniehohe Lederstiefel geschlüpft. Die Dreijährige schien allerdings alles andere als begeistert zu sein. Sie zog in ihrem wollweißen Mäntelchen und ihren süßen, goldenen Cowboystiefeln eine richtige Flunsch, als sie die Fotografen entdeckte.

