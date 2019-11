So haben sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) ineinander verliebt! Seit einigen Monaten turteln das Model und der Musiker auf den roten Teppichen dieser Welt. Die Liebe der beiden inspirierte Toms Band Tokio Hotel jetzt sogar zu einem Song. "Chateau" erzählt von dem ungleichen Ehepaar – und Tom verrät darin sogar, wie er sich in seine Heidi verliebt hat!

In dem Musikclip erzählen unter anderem Bill Kaulitz (30), Wolfgang Joop (75) und Giannina Haupt ihre persönlichen Liebesgeschichten. Auch Tom kommt bei dem Gedanken an seine Liebste aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus: "Wahrscheinlich, weil die kleine, süße Seele mich schon direkt angesprungen hat, beim ersten Blick. Ich habe mich auch sofort verliebt. [...] Als ich sie das erste Mal angeguckt habe, war es schon bei mir passiert. Da hab ich mich schon so hingezogen gefühlt, dass man mir schon gar nicht mehr helfen konnte."

Heidi selbst kommt in dem Video ebenfalls zu Wort. Sie schwört nicht nur, dass sie für ihren Mann alles tun würde, sondern schwärmt auch von ihrem Sexleben mit Tom. "Der sinnlichste Moment ist, wenn man mit einer Person so verbunden ist. Das passiert normalerweise beim Sex. Dann passiert etwas, das nur in einem selbst ist, das nichts mit der Außenwelt oder irgendetwas zu tun hat. Das ist einfach so ein bestimmtes Gefühl", erklärt sie.

Instagram / billkaulitz Tokio Hotel nach dem letzten Konzert der Melancholic-Paradise-Tour

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de