Normalerweise kennt man Prinz Philip (98) nur in ganz feinem Zwirn. Zwar hat sich der Ehemann von Queen Elizabeth II. (93) mittlerweile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch zu den ausgewählten Events, auf denen er erscheint, sieht man den Prinzgemahl immer bestens gekleidet. Aber in seinem trauten Heim kleidet sich der Herzog von Edinburgh auch mal sehr leger – und zwar so sehr, dass Philip sogar mal für den Gärtner gehalten wurde.

Der frühere Chefkoch der Queen, Darren McGrady, plauderte gegenüber Marie Claire nun eine Anekdote aus seiner Zeit am Hof des Buckingham Palace aus. Der heute 98-Jährige sei damals in einem außergewöhnlichen Aufzug in die Küche gekommen: "Er hatte schäbige, alte Kleidung an: einen Pullover, bei dem die Ellbogen rausschauten – alles zerfetzt und abgenutzt. Ich dachte: 'Oh, das ist der Gärtner.'" Erst beim genaueren Hinsehen erkannte Darren den Mann seiner Arbeitgeberin wieder.

Der Blaublüter dürfte aber tatsächlich direkt von der Gartenarbeit in die Küche gestapft sein. "Er ist sowohl Prinz als auch Gärtner. Er nimmt das alles nicht so ernst, aber macht das schon, seit er verheiratet ist", erklärte Royal-Experte Russel Myers in der TV-Show "Lorraine". Diese Leidenschaft scheint Philip weitergegeben zu haben, denn auch sein Sohn Prinz Charles (71) ist ein begeisterter Botaniker.

Getty Images Prinz Philip bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Yui Mok/AFP/Getty Images Prinz Philip bei seinem letzten öffentlichen Termin in London

Anzeige

Matt Cardy/Getty Images Prince Charles in den Plas Cadnant Hidden Gardens in Wales

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de