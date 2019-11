Was für ein tapferer Auftritt von Hilaria (35) und Alec Baldwin (61)! Erst vor wenigen Tagen musste das Paar erneut einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die 35-Jährige erlitt eine Fehlgeburt – bereits die zweite in diesem Jahr. Obwohl der Verlust ihres ungeborenen Babys erst so kurz zurückliegt, wagte die Vierfach-Mama nun wieder den Schritt in die Öffentlichkeit: Gemeinsam mit ihrem Mann Alec erschien sie bei einem Event.

Auf dem roten Teppich der American Museum of Natural History Gala am Donnerstagabend stellte sich das Paar der wartenden Pressemeute. Anstatt nur schnell über den Carpet zu huschen, gaben Hilaria und der Schauspieler sogar Interviews und posierten lächelnd für die Fotografen. Dabei waren der Brünetten die Strapazen der vergangenen Woche nicht anzusehen, Hilaria sah bezaubernd aus. Während sie sich für ein nudefarbenes, eng geschnittenes Kleid entschieden hatte, setzte ihr Gatte auf einen eleganten, schwarzen Anzug mit Fliege.

Erst kürzlich hatte Hilaria ihrer Community auf Instagram ihre kleine Babykugel präsentiert und sich darüber gefreut, dass ihr Bauch wächst. Nur wenige Stunden später bekam sie von ihrem Arzt die Schock-Nachricht überbracht. "Es macht uns so traurig, mitteilen zu müssen, dass wir unser Baby im Alter von vier Monaten verloren haben", erklärte sie ihren Fans nach dem Ultraschall in einem bewegenden Video.

SplashNews.com Alec und Hilaria Baldwin im November 2019

SplashNews.com Hilaria Baldwin

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin

