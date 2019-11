Seltene Worte von Pete Davidson (26) über seine Ex-Freundin Ariana Grande (26)! Der Komiker und die Musikerin waren im vergangenen Jahr für mehrere Monate ein Paar und verlobten sich sogar nach kurzer Zeit. Statt jedoch vor den Traualtar zu treten, löste die "Don’t Call Me Angel"-Interpretin die Verlobung im Oktober 2018 auf. Eigentlich spricht Pete nicht über seine Verflossene – doch nun ließ er sich zu einem kurzen Statement hinreißen.

In einem Interview mit dem amerikanischen Paper Magazine wurde Pete gefragt, ob er über Ariana sprechen wolle – wollte er nicht und begründete diese Verschlossenheit auch: "Ich gebe niemals öffentliche Erklärungen über Beziehungen ab, weil ich es einfach nicht für richtig halte. Ich drücke meine Gefühle lieber durch meine Arbeit aus." Dann gab der 26-Jährige aber doch ein kurzes Statement über seine ehemalige Freundin ab: "Ich hoffe, dass es ihr gut geht und sie glücklich ist – das ist alles."

Im Gegensatz zu dem Saturday Night Live-Star geht Ariana ganz offen mit ihrer kurzen Beziehung um. Im Sommer meinte sie in einem Interview über die Liaison: "Es war eine erstaunliche Ablenkung. Es war albern und lustig und verrückt und höchst unrealistisch und ich liebte ihn und ich kannte ihn nicht." Außerdem singt sie unter anderem in ihrem Hit "thank u, next" über Pete.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

Getty Images Ariana Grande bei der Met Gala 2018 in New York City

