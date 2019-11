So schnell lässt Klaudia Giez (23) sich nicht unterkriegen! Aktuell stellt die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei Dancing on Ice ihr Können unter Beweis. Noch vor Beginn der zweiten Liveshow am vergangenen Sonntag sollte ihre Kandidatur aber in Gefahr geraten: Der Rotschopf stürzte schwer und zog sich eine fiese Prellung am Bein zu! Doch Klaudia biss die Zähne zusammen und trainierte unter Schmerzen eisern für die heutige Sendung – mit großem Erfolg: Mit ihrer leidenschaftlichen Performance rührte das Model Jury und Publikum zu Tränen!

Dieser Auftritt sprühte gerade so vor Romantik! In einem Traum aus Schwarz und Glitzer fegten Klaudia und Tanzpartner Sévan Lerche übers Eis – das Duo bewies eine nahezu perfekte Einheit und lieferte einen komplizierten Move nach dem anderen ab. Sogar die anspruchsvollen Hebefiguren meisterte Klaudia mit Bravour und Eleganz. Zusätzlich zu dem magischen Anblick drückte auch ihre Song-Wahl mächtig auf die Tränendrüse: "My Immortal" von Evanescence untermalte ihren Tanz.

Vor allem Judith Williams (47) zeigte sich sichtlich gerührt von der emotionalen Performance – und belohnte diese mit starken 6,5 Punkten. Insgesamt sicherten Klaudia und Sévan sich 19 Punkte von der Jury – genau wie letzte Woche, und das trotz der Verletzung der Ulknudel! Kommende Woche hofft die TV-Löwin nun aber auf eine Steigerung von Klaudias Leistung: "Wenn du aufhörst, nachzudenken, was andere Leute denken, dann beginnst du zu leben", lautete ihr Rat an die 23-Jährige.

SAT.1/Willi Weber Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Julia Feldhagen Sévan Lerche und Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Sat.1 / "Dancing on Ice" Daniel Buschmann, Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

