Klaudia Giez (23) ist auf dem Weg der Besserung! Am vergangenen Sonntag versetzte das Model ihre Fans in einen Schockzustand: Noch vor Beginn der zweiten Dancing on Ice-Liveshow stürzte die Laufstegschönheit beim Aufwärmen und verletzte sich. Im Netz teilte die Beauty kurz darauf ein Bild ihres bandagierten Beins. Doch ihre Community kann aufatmen – nach einem Arzt-Besuch könne Klaudia ihr Training fortsetzen!

"Hey Leute, ihr wisst ja, ich bin gestern gestürzt. Es geht mir heute schon viel besser", meldete sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in einer Videobotschaft gegenüber Bild zu Wort. Nach ihrem Besuch im Krankenhaus herrsche Klarheit: "Entwarnung – es ist nur eine starke Prellung!" Trotzdem könne die Powerfrau langsam mit dem Training weitermachen. "Das ziehen wir durch! Wir sehen uns also in der nächsten Show", grüßten sie und ihr Eiskunstlauf-Partner Sevan Lerche lächelnd in die Kamera.

Ihren wichtigen ersten Auftritt hatte Klaudia bereits in der ersten Liveshow am vergangenen Freitag. Dort lieferte die Nachwuchs-Eisprinzessin eine grandiose Performance ab – und kassierte dafür sogar die beste Jury-Bewertung des Abends.

SAT.1/Willi Weber Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Sat.1/ Willi Weber Model Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Getty Images Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

