Bibi Claßen (26) zeigt endlich wieder ihre nackte Baby-Kugel! Erst Anfang November überraschten der YouTube-Star und Ehemann Julian (26) ihre Community mit der Nachricht, dass sie erneut Eltern werden. Bis zum sechsten Monate hatte die Influencerin ihre Schwangerschaft geheim gehalten. Aktuell befindet sich die kleine Familie mit Baby Lio (1) im Dubai-Urlaub – im lässigen Bikini gab Bibi jetzt ein neues Baby-Bauch-Update!

Auf dem Instagram-Bild ist die Influencerin zu sehen, wie sie entspannt im Bikini an einer Palme lehnt und dabei ihre mittlerweile ziemlich groß gewachsene Schwangerkugel präsentiert. Dazu schreibt sie: "Ich genieße die Sonne hier in Dubai so sehr!" Auch weitere Details zu ihrem aktuellen Zustand enthält Bibi ihren Followern nicht vor – inzwischen hat die 26-Jährige mehr als die Hälfte ihrer Schwangerschaft überstanden: "Ich bin im Moment in der 22. Woche." Aktuell könne sie aber nur schwer einschätzen, ob ihr Bauch heute schon größer sei, als dies zum gleichen Zeitpunkt bei ihrer ersten Schwangerschaft der Fall war.

Derartige Schwanger-Aufnahmen postet die 26-Jährige aber längst nicht mehr so häufig, wie noch vor einem Jahr. Als die YouTuberin zum ersten Mal ein Kind erwartete, hatte sie ihren Followern deutlich mehr Einblicke in ihre Zeit als werdende Mama gegeben. Beim zweiten Mal scheint Bibi ihre Schwangerschaft ein wenig mehr abseits von Social Media zu genießen. Was sagt ihr zu Bibis neuestem Foto? Stimmt ab.

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

ActionPress Bibi Claßen bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell mit Kai Pflaume", 2019

