Zach und Tori Roloff können ihr Glück bestimmt noch nicht fassen! Die beiden "Little People, Big World"-Stars kündigten im Mai dieses Jahres an, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Vor über zwei Jahren wurde ihr erster Sohn Jackson geboren und die kleinwüchsigen Eltern wollten ihr Familienglück mit weiterem Nachwuchs vorerst perfekt machen. Und jetzt ist endlich so weit: Zach und Toris Tochter erblickte am Dienstag das Licht der Welt.

Auf Instagram teilte der frischgebackene Zweifachpapa nun einige zuckersüße Familienschnappschüsse aus dem Krankenhaus. Dazu verriet er gleich einige Details zu ihrem Neuankömmling: "Lilah Ray Roloff wurde am 19. November um 19:52 Uhr geboren und wog 3,9 Kilogramm." Zudem misst die kleine Prinzessin laut People gut 47 Zentimeter. "Zach und ich sind so glücklich, dass wir euch unser süßes Baby Lilah vorstellen dürfen. Sie ist die perfekte Ergänzung für unsere Familie", schwärmte Mama Tori gegenüber dem Portal.

Obwohl sich die Werte ihres Nachwuchses ganz normal lesen, rätseln die US-Amerikaner, ob ihr zweites Kind ebenfalls kleinwüchsig ist. Vor Kurzem sagte Zach noch auf Instagram: "Wir wissen es selbst nicht und wir werden es auch nicht wissen, bis sie auf die Welt kommt." Bisher gab das Paar aber noch keine Auskunft, ob sie in dieser Sache neue Erkenntnisse haben.

Instagram / zroloff07 Jackson, Tori und Lilah Ray Roloff

Instagram / zroloff07 Lilah Ray Roloff

Instagram / zroloff07 Zach, Tori und Jackson Roloff

