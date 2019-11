Kylie Jenner (22) könnte vor Stolz platzen! Im Februar 2018 wurde die Kosmetikunternehmerin zum allerersten Mal Mama. Seither stellt Stormi Webster (1), ihre gemeinsame Tochter mit Rapper Travis Scott (28), die Welt des Reality-Stars völlig auf den Kopf. Daran lässt die TV-Bekanntheit ihre Fans auch regelmäßig teilhaben – ob in Videos oder Schnappschüssen, ihr Mini-Me ist nie weit. Auf dem jüngsten Pic wird jetzt deutlich, wie trendy Kylies Kleine eigentlich schon ist!

Auf ihrem Instagram-Account ist Stormi für die Follower ihrer Mutter ein äußerst gern gesehener Stargast. Auf einem aktuellen Foto sorgt die Einjährige für besonders viel virtuelles Herzrasen. Die Aufnahme zeigt die Musiker-Tochter in einem Oversize-Tie-dye-Shirt, rosafarbenen Chucks mit girly Aufdruck und einer besonders flotten Frisur: Die Enkelin von Kris Jenner (64) trägt geflochtene Zöpfe mit je vier Perlen am Ende. Das Ensemble entzückt Vollblut-Mom Kylie ganz besonders: "Das coolste Mädchen, das ich kenne", schwärmt sie in der Bildunterschrift.

Sie ist nicht die Einzige: Die Kommentarspalte liebt Stormis hippen Aufzug! Selbst Tante Khloe Kardashian (35) ist hin und weg: "Sie ist die Süßeste", findet sie. Neben dem Outfit sorgt aber noch etwas für Begeisterung – die Tatsache, wie groß das KarJenner-Clan-Küken eigentlich bereits ist!

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi

