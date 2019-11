Nicht nur wer schön sein will, muss leiden: Auch als frischgebackener Profi-Boxer Gunther Höfler muss ganz persönliche Qualen über sich ergehen lassen! Seit Kurzem hat der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat ganz offiziell seine Lizenz – heute Abend wagt er sich sogar bereits gegen einen gestandenen Fighter in den Ring. Ob Gunther als Sieger hervorgehen wird? An Training mangelt es dem Landwirt jedenfalls nicht – außerdem verzichtet er schweren Herzens auf seine absoluten Lieblingslebensmittel!

"Das Schlimmste an der ganzen Box-Vorbereitung ist, dass ich mit dem Gewicht runter musste", verriet Gunther im Promiflash-Interview und erklärte weiter: "Ich darf also keine Limo und keine Cola mehr trinken. Ich muss jetzt Wasser trinken! Und das kotzt mich so an, das ist so eine Katastrophe." Doch nicht nur seine geliebten süßen Getränke wurden aus seinem Speiseplan gestrichen: "Ich bin eine Person, die eigentlich täglich Fast Food isst. Jetzt darf ich keine Burger mehr essen und muss auf meine Ernährung achten. Das ist so grausam."

Doch für seine Fitness beißt sich Gunther im wahrsten Sinne des Wortes durch. An den Wochenenden wird allerdings doch gelegentlich gesündigt: "Sonntags hab ich immer 90 Kilo, donnerstags dann 86 Kilo und ab da fresse ich mich heimlich wieder voll. So schwankt das Gewicht halt immer", gab der 34-Jährige leicht beschämt zu.

Instagram / gunther_dj_n_farmer Gunther Höfler im Oktober 2019

Anzeige

Promiflash Gunther Höfler, "Bauer sucht Frau"-Star und Profi-Boxer

Anzeige

Instagram / gunther_dj_n_farmer Gunther Höfler im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de