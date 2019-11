Na, wenn dieser Geburtstagsgruß nicht für Aufmerksamkeit sorgt! Am 22. November hatte Hailey Bieber allen Grund zum Feiern, denn: Das Model hatte Geburtstag und begann sein 23. Lebensjahr. Neben vielen virtuellen Glückwünschen erreichten die Tochter von Stephen Baldwin (53) auch ganz besondere Zeilen von ihrem Ehemann, Musiker Justin Bieber (25). Darin machte der Popstar kein Geheimnis daraus, wie sehr er auf seine Frau steht!

Auf Instagram widmete der 25-Jährige seiner Auserwählten einen Beitrag zu ihrem ganz besonderen Tag – die Schnappschüsse von ihrer Hochzeit zierte er mit folgenden Zeilen: "Happy Birthday, Babe. Du bringst mich jeden Tag dazu, mich bessern zu wollen. Die Art, wie du dein Leben lebst, ist so attraktiv. P.S.: Du törnst mich an – und zwar auf jede erdenkliche Weise", ließ Justin seine Hailey ganz unverblümt wissen.

Mit einem weiteren Satz sorgte der Ex von Selena Gomez (27) für noch mehr Fan-Begeisterung: "Nächste Saison: Babys", plauderte der Kanadier doch glatt im Netz über seinen Kinderwunsch. Was haltet ihr von Justins Gratulations-Post an Hailey? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in Berlin

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Was haltet ihr von Justins Gratulations-Post an Hailey? Finde ich sehr romantisch! Viel zu kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



