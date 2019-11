Jared Leto (47) beweist einmal mehr, dass er auf ausgefallene Fashion-Kombinationen steht! Der 30 Seconds to Mars-Frontmann stolzierte in der Vergangenheit des Öfteren mit exzessiven oder gewagten Outfits über die roten Teppiche der Welt – mal mit einer Nachbildung seines eigenen Kopfes unter dem Arm, als ungewöhnliches Accessoire, mal mit ausgefallenen Anzügen in extremen Musterkombinationen. Doch auch privat greift der Schauspieler gerne mal in den Farbtopf, wenn es um seine Klamotten geht: Gerade erst wurde Jared in einer knallbunten Kombi auf dem Weg zu einem Konzert abgelichtet!

Bequem und bunt war offensichtlich die Fashion-Devise, als Jared Leto vor wenigen Tagen das Konzert seines Musikerkollegen Post Malone (24) besuchte: Paparazzi fotografierten den Bartträger, als er mit einem Golfmobil zum Veranstaltungsort nach Inglewood in Kalifornien chauffiert wurde: In einem neongelben Pullover mit pinkfarbenem Aufdruck und einer blau-rot-weiß-gestreiften Jogginghose, winkte der 47-Jährige fröhlich den aufmerksamen Fotografen zu.

Die anderen Promigäste des Konzerts gaben sich outfittechnisch deutlich dezenter. One Direction-Hottie Niell Horan erschien in einer dunkelblauen Jeans-Kombination mit Nadelstreifen. Rockstar Billy Idol (63) wählte für den coolen Hip-Hop-Abend natürlich eine lässige Lederjacke mit dazu passenden Boots. Kylie Jenners (22) beste Freundin Anastasia Karanikolaou kam ebenfalls in Schwarz – allerdings war ihre Bomberjacke der Marke Off-White mit weißer Sprühfarbe versehen. Nur Drakes (33) Vater Dennis Graham wagte sich auch an einen Farbtupfer: Zu seinem grauen Herbstmantel trug er eine Sonnenbrille mit roten Gläsern.

Backgrid / ActionPress Jared Leto, Sänger

Backgrid / ActionPress Niall Horan auf dem Weg zu Post Malones Konzert in Inglewood

Backgrid / ActionPress Billy Idol in Inglewood

Backgrid / ActionPress Anastasia "Stassi" Karanikolaou kurz vor dem Post-Malone-Konzert in Inglewood

Backgrid / ActionPress Drakes Vater Dennis Graham in Inglewood



