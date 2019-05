Was hatte es mit Jared Letos (47) Met Gala-Accessoire auf sich? Der Schauspieler sorgte am Montagabend bei dem Event für einen richtigen Hingucker – und zwar nicht, wie die meisten anderen Promis, mit seinem Outfit! Über den pinkfarbenen Teppich lief der 47-Jährige nämlich mit einem Kopf unterm Arm, der seinem eigenen auffällig ähnlich sah. Nun ist klar: Jared spielte mit dem ungewöhnlichen Piece auf eine Gucci-Fashionshow an!

Lange dunkle Haare, Mittelscheitel, Bart und blaue Augen – der Oscar-Preisträger trug die Nachbildung seines Kopfes in New York in den Händen und musterte seinen Doppelgänger eingehend vor den anwesenden Fotografen. Fashion-Experten dürfte das sofort an die Herbst/Winter-Show des Luxuslabels Gucci erinnert haben: Der Chef-Designer Alessandro Michele ließ damals ebenfalls Models mit lebensecht aussehenden Häuptern über den Catwalk laufen.

Passend dazu stammte auch das Outfit des "Requiem for a Dream"-Darstellers von dem Gucci-Modeschöpfer: Die bodenlange blutrote Robe wurde durch lange Juwel-Ketten komplettiert. Noch beim Carpet-Auftritt verabschiedete sich Jared kurzzeitig von seinem Lookalike und übergab ihn an seinen Musiker-Kollegen Shawn Mendes (20), der ebenfalls damit posieren durfte. Später am Abend erfreuten sich noch weitere VIPs an dem Kopf: Unter anderem Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) ließen mit Jareds ungewöhnlichen Begleiter Bilder schießen.

NPictures / Splash News Ein Model bei der F/W 2018 Show von Gucci in Mailand

Getty Images Jared Leto bei der Met Gala 2019

Getty Images Shawn Mendes bei der Met Gala 2019

