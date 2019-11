Hailey (23) und Justin Bieber (25) genießen ihr Eheleben. Nachdem der "Where Are U Now"-Interpret und das Model sich bereits vor einem Jahr standesamtlich getraut hatten, fand Anfang Oktober endlich ihre große Hochzeitssause statt. Mit zahlreichen Pics ließen die Eheleute auch ihre Fans an ihren großen Tag teilhaben – doch wie geht es den beiden nun einige Wochen nach ihrer zweiten Hochzeit?

Eine Quelle plauderte nun gegenüber Hollywood Life aus, dass Justin und Hailey die neue Phase ihrer Beziehung und ihr Zusammenleben sehr genießen würden. "Sie haben angefangen, sich damit vertraut zu machen, wie es sich wirklich anfühlt, ein Ehepaar zu sein." Nach der monatelangen Vorbereitung für ihren großen Tag und dem Umzug in ihr neues Haus seien sie nun endlich im Alltag angekommen. Sie sollen allerdings auch noch immer regelmäßig an ihre Trauung zurückdenken – und hin und weg von diesem Tag sein: "Hailey liebt es, dass sie und Justin alles für ihre Hochzeit getan haben", verriet der Insider weiter.

Nach ihrem zweiten Eheversprechen möchte das Paar jetzt endlich eine Familie gründen. Vor einigen Tagen machte Justin in seinem Geburtstags-Post an seine Liebste bereits deutlich, bereit für ein gemeinsames Kind sein. Nachdem er der Blondine gratuliert hatte, kündige er an: "Nächste Saison: Babys."

Splash News Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Actionpress/ AZ-Juliano/X17online.com Justin Bieber, November 2019

