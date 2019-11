So romantisch war die Verlobung von Julian Weigl (24) und Sarah Richmond! Der Borussia Dortmund-Fußballer und die Moderatorin sind bereits seit vier Jahren zusammen. Im vergangenen Juni verkündete das Paar dann eine süße Nachricht: Sie haben sich verlobt! Doch wie hielt der Mittelfeld-Spieler um die Hand der schönen "Toggo Show"-Bekanntheit an? Sarah verriet in einem Interview nun alle Details zum Antrag!

Gegenüber Gala erklärte die 22-Jährige, dass Julian sie an ihrem Geburtstag in ihrem Haus auf Mallorca überraschte: "Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, dass wir eigentlich nur mit Freunden grillen wollten." Ihr Liebster hatte aber offenbar alles im Vorfeld bestens organisiert: "Julian hatte sogar extra einen Fotografen engagiert und stand dann plötzlich im mit Rosenblättern geschmückten Garten und hat mir den Antrag gemacht. Es war unvergesslich."

An ihrer romantischen Verlobung hatten die zwei Turteltauben auch ihre Follower teilhaben lassen: Beide hatten auf Instagram Fotos des schönen Moments veröffentlicht. "Ich werde für immer in deinen Armen sein!", hatte Sarah zu den Schnappschüssen kommentiert und den Hashtag "Ich heirate meinen besten Freund" hinzugefügt.

