Bei Julian Weigl (23) gibt es einen Grund zum Feiern! Schon seit 2015 gehen der Borussia Dortmund-Fußballer und die Moderatorin Sarah Richmond gemeinsam durchs Leben. Die "Toggo Show"-Bekanntheit feuerte ihren Mittelfeld-Spieler bereits bei der EM 2016 öffentlich an und seitdem vergeht kein Tag, an dem die beiden ihre Liebe nicht im Netz zelebrieren. Ihre jüngsten Couple-Pics sind jetzt trotzdem etwas ganz Besonderes: Julian und Sarah geben damit ihre Verlobung bekannt!

Dieser Schnappschuss auf Instagram dürfte unter den Fans des 23-Jährigen regelrecht Jubel ausgelöst haben: Julian drückt seine Freundin samt Rosen fest an sich. Was es mit diesem romantischen Anblick auf sich hat, verrät er schließlich in der Bildunterschrift: "Ich kann es nicht erwarten, dich meine Frau zu nennen." Der Kicker wird Sarah heiraten! Auch die frisch Verlobte hält diesen Augenblick auf ihrem Profil fest: "Ich werde für immer in deinen Armen sein", schwärmt der TV-Star und fügt den Hashtag #ichheiratemeinenbestenfreund hinzu!

Genauere Details zum Kniefall stehen zu diesem Zeitpunkt noch aus – eine Vermutung liegt trotzdem nahe: Julian könnte Sarah am Samstag den Antrag gemacht haben. Einen Tag vor der Verlobungsverkündung hatte die Blondine Geburtstag!

Instagram / sarah.richmnd Julian Weigl und Sarah Richmond

Anzeige

Instagram / sarah.richmnd Julian Weigl und Sarah Richmond

Anzeige

Instagram / juweigl Sarah Richmond und Julian Weigl an Sarahs Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de