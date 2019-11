Mit dieser Entscheidung hatte wohl niemand gerechnet – vor allem nicht Nadine Klein (34)! Gestern Abend flimmerte die dritte Folge der aktuellen Dancing on Ice-Staffel über die TV-Bildschirme. Die erste Kandidatin, die sich aufs Eis wagen musste, war Ex-Bachelorette Nadine. Die Powerfrau war zwar mächtig nervös, lieferte allerdings eigentlich eine ganz solide Leistung ab. Trotzdem musste sie überraschend mit Model André Hamann (32) ins gefürchtete Skate Off und musste schließlich tatsächlich am Ende die Show verlassen. Für Nadine ein absoluter Schock!

In der "Dancing on Ice"-Aftershow mit Theresia Fischer (27) konnte die 34-Jährige ihre Tränen nicht zurückhalten. Immer wieder schluchzte sie und musste Sätze abbrechen, weil sie weinen musste. "Ich glaube, ich muss mich erst mal an den Gedanken gewöhnen, dass ich morgen nicht mehr auf dem Eis stehen werde. Ich kann gerade gar nicht viel dazu sagen, weil es so schlimm für mich ist", lautete ihr erstes Statement. Ihr Coach Niko Ulanovsky ist ebenfalls enttäuscht und versucht seinen Schützling zu trösten: "Das ist so ein bisschen wie ein Albtraum gerade für mich, ich muss das erst einmal sacken lassen. Ich hab mich da monatelang drauf vorbereitet, drauf gefreut."

Mit einem so frühen Ausscheiden hatte Nadine nicht gerechnet – gegenüber Promiflash erklärte sie, dass sie ihr Herz während des monatelangen Trainings ans Eislaufen verloren hat: "Ich hatte Spaß bei der Kür und bin der Meinung, dass man auch gesehen hat, dass Potenzial da ist und nur der Knoten noch platzen muss. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Aber es wurmt mich, weil ich weiß, dass noch viel, viel mehr in mir steckt."

SAT.1/Julia Feldhagen Niko Ulanovsky und Nadine Klein

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Getty Images Nadine Klein und Niko Ulanovsky bei "Dancing on Ice"

