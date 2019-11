Neben Reality-TV-Ikone Caitlyn Jenner (70) kämpft sich gerade auch der britische Radiomoderator Roman Kemp durch den australischen Dschungel. Wie gewohnt, plaudern die Teilnehmer des Dschungelcamps dort ja gerne mal aus dem Nähkästchen – so nun auch der 26-Jährige, der ein überraschendes royales Geständnis machte. Doch was haben ausgerechnet die königlichen Brüder Prinz William (37) und Prinz Harry (35) mit dem Ganzen zu tun?

Viele Royal-Fans fragen sich, was wohl hinter königlichen Palastmauern vor sich geht. Einen kleinen Einblick davon gab nun Roman, wie ein Clip auf Extra Camp offenbarte. Er erzählte von einer Gartenparty im Buckingham-Palast, bei der er als DJ für musikalische Unterhaltung sorgte. Sein Abendprogramm unterbrach er aber kurz, als ihn Prinz Harry persönlich aufforderte, mitzukommen. "Herzogin Kate (37) war da und in der Mitte lag eine Steinschleuder. Sie hatten einen Eimer mit vollen Wasserballons und sie haben diese Wasserballons vom Balkon aus einfach in die Menge geworfen", erinnerte sich Roman zurück. Als Harry ihn aber dazu aufforderte, auf dessen Bruder William zu zielen, bekam der Moderator kalte Füße.

Den Wasserballon auf den Prinzen soll Roman letztendlich nicht geworfen haben. "Ich werde des Hochverrats beschuldigt", scherzte er damals. Laut Daily Mail nahm dann Herzogin Kate das Ganze selbst in die Hand und zielte auf ihren Mann.

