Im Nachhinein kann niemand sagen, ob die Liebe von Nadine Klein (34) und Alexander Hindersmann (31) möglicherweise bereits von Beginn an zum Scheitern verurteilt gewesen war. In der Kuppel-Show Die Bachelorette hatte die 33-Jährige dem Schleswig-Holsteiner 2018 die letzte Rose überreicht. Nach circa zwei Monaten folgte dann bereits die Trennung. Diese hat Nadine nicht sehr gut verkraftet, wie jetzt bekannt wurde. Sie litt unter Appetitlosigkeit und nahm unfreiwillig sogar fünf Kilo ab!

Nachdem Nadine und ihr ehemaliger Freund beschlossen hatten, getrennte Wege zu gehen, ist es ihr sehr schlecht ergangen. Sie hatte kein Hungergefühl und verlor an Gewicht. Das bemerkten auch ihre Fans auf Instagram und piesackten die Münchnerin dafür im Netz. Bild erzählte der Reality-TV-Star, wie sie mit so etwas umgeht: "Anfangs war das hart, mittlerweile stehe ich ganz gut drüber, denn ich muss mich in meinem Körper wohlfühlen." Nadine erzählte, dass es sie immer wieder entsetze, wie viele Kommentare unter die Gürtellinie gehen. "Ich habe immer gesagt, ich lasse mich auf keinen Rosenkrieg ein. Da war es mir dann auch egal, dass ich offiziell in der Rolle des Buhmanns war, mein persönliches Seelenheil war mir an der Stelle wichtiger“, stellt sie klar.

Weiterhin gestand Nadine in dem Interview, dass sie sich nach der Trennung von Alex zum Essen habe zwingen müssen. "Wenn ich sonst auch Essen über alles liebe, aber damals kam zu viel zusammen, was mich belastet hat und dann ging einfach nichts mehr“, schilderte sie die Situation. Im Mai dann verkündete die Blondine, dass sie frisch verliebt und in einer Beziehung sei. Ihr Freund Tim unterstützt sie aktuell bei ihrer Teilnahme bei Dancing on Ice. Der 34-Jährige jubelt ihr bei den Shows zu, wenn er nicht beruflich verhindert ist.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Urlaub

Anzeige

Instagram / nadine.kln Tim Nicolas und Nadine Klein

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Nadine Klein und Niko Ulanovsky, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de