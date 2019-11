Was für ein zuckersüßes Mutter-Tochter-Duo! Für Kisu steht die Welt aktuell Kopf – Anfang November wurde die Beauty-Bloggerin zum ersten Mal Mama. Jetzt hält Töchterchen Milena den Alltag der Familie ganz schön auf Trab. Dennoch nimmt sich die frischgebackene Mutter regelmäßig Zeit, um ihre Community mit putzigem Baby-Content auf dem Laufenden zu halten. So wie jetzt, als Kisu ihren Fans verrät, dass ihre Tochter schon über zwei Wochen alt ist.

Bei den Gedanken an die zurückliegende Geburt wird die Influencerin ganz sentimental. "Seit über zwei Wochen ist dieses kleine Paketchen nun bei uns und mal abgesehen davon, dass ich immer noch nicht realisieren kann, dass sie aus meinem Bauch kam, geht uns jedes Mal das Herz auf, wenn wir sie anschauen", schwärmt Kisu auf ihrem Instagram-Account. Dazu teilt sie ein brandneues Foto von sich und ihrer Kleinen. Außerdem plaudert sie aus, was genau ihr Töchterchen so besonders macht: "Am meisten lieben wir ihre ganzen Mimiken."

Bereits kurz nach der Entbindung meldete sich die YouTuberin im Netz zurück – eine klassische Babypause kommt für sie nicht infrage: "Neugeborene schlafen sehr viel, da schadet Instagram-Storys machen nicht. Wenn es mal zeitintensiver wird, kann man auch super über den Tag verteilt Clips aufnehmen und dann einfach später am Stück hochladen, sobald Zeit da ist", erklärte Kisu kürzlich im Promiflash-Interview.

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

Anzeige

Instagram / kisu Kisu, Bloggerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de