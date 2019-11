Muss Prinz Andrew (59) jetzt auf alles verzichten? Dem zweitältesten Sohn von Queen Elizebath II. steht das Wasser bis zum Hals. Ihm wird vorgeworfen, von dem Kinderprostitutionsring seines Bekannten Jeffrey Epstein (✝66) gewusst zu haben und ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Nach seinem als Debakel betrachteten TV-Interview, legte er seine offiziellen Ämter als Mitglied der britischen Königsfamilie nieder und räumte sein Büro im Buckingham Palace. Jetzt soll Andrew auch noch die Geburtstagsfeier gestrichen werden.

Im Februar wird der Lieblingssohn der Queen 60 Jahre alt. Eigentlich sollte dann eine große Feier geplant gewesen sein – auch zu Ehren seiner Charity-Organisationen. Laut der britischen Zeitung The Mirror soll die Queen dieser Planung nun aber einen Riegel vorgeschoben haben: Es werde jetzt lediglich ein kleines Familienessen geben. Das könnte den zweifachen Vater hart treffen. Sein älterer Bruder, Thronfolger Prinz Charles, durfte seinen runden Ehrentag vor über elf Jahren unter anderem mit diversen Staatsgästen feiern. Der Palast wollte das Party-Verbot aber bisher nicht bestätigen.

Ob es jetzt wohl auch zwischen Andrew und seiner Mutter kriselt? Bisher soll die rüstige Monarchin an die Unschuld ihres Sohnes glauben. Aktuelle Aufnahmen lassen vermuten, dass zwischen ihnen alles in Ordnung ist: Am Samstag wurden die beiden bei einem gemeinsamen Ausritt auf Schloss Windsor gesichtet.

Getty Images Prinz Andrew, Herzog von York

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew im Sommer 2017

Getty Images Prinz Charles, Queen Eliabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

