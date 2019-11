Ist das die Quittung für sein skandalöses TV-Interview zum Jeffrey Epstein-Sex-Skandal? Prinz Andrew (59) äußerte sich erst vor wenigen Tagen erstmals öffentlich zu den Vorwürfen, er habe ein 17-jähriges Mädchen missbraucht, das von Epstein zur Prostitution gezwungen worden war. In einem Interview der BBC wies der Sohn von Queen Elizabeth II. (93) alle Anschuldigungen von sich – und legte anschließend alle öffentlichen Ämter nieder. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde Andrew jetzt auch noch aus dem Buckingham Palast verwiesen!

Am Mittwoch hatte der Prinz erklärt, alle seine royalen Aufgaben vorerst niederzulegen. Offensichtlich wurde daraufhin von der Queen Tabula rasa gemacht: Wie The Times of London berichtete, musste der Herzog von York seine Büroräume im Buckingham Palast räumen. Es sei ihm mitgeteilt worden, dass er sich ab sofort für seine verbliebenen Geschäfte andere Räumlichkeiten suchen solle. Die Mitteilung habe die Queen höchstpersönlich übermittelt.

Den Rückzug von seinen öffentlichen Ämter begründete Andrew in seinem Statement am 20. November so: "In den vergangenen Tagen ist mir klar geworden, dass die Umstände in Bezug zu meiner früheren Verbindung mit Jeffrey Epstein zu einer enormen Störung der Arbeit meiner Familie und der wertvollen Arbeit vieler Organisationen, die ich unterstütze, geworden ist." Prinz Andrew und Jeffrey Epstein pflegten über mehrere Jahre eine freundschaftliche Verbindung und der Prinz hat sich wiederholt in Epsteins Privathäusern aufgehalten.

Getty Images Prinz Andrew, September 2019

Splash News Queen Elizabeth II. im November 2019

Getty Images Prinz Andrew

