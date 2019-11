In wenigen Monaten vergrößert sich Ben Blümels (38) Familie. Der Musiker ist bereits Vater eines Sohnes – vor eineinhalb Jahren kam der kleine Neo zur Welt. Jetzt erwartet er mit seiner Liebsten Caro erneut Nachwuchs. Und die Blümels sind schon jetzt total aufgeregt und können die Geburt kaum mehr erwarten – alles wird für den Knirps vorbereitet. Doch wird Ben für den Neuankömmling auch beruflich etwas kürzertreten?

Seit Jahren ist Ben selbstständig als Sänger, TV-Gesicht und Fernsehmoderator tätig. Auch wenn der 38-Jährige seine Tätigkeiten über alles liebt, wird er versuchen, sich eine kurze Auszeit zu genehmigen. Beim Opening des Christmas Garden in Berlin verriet der passionierte Cap-Träger Promiflash zu seiner festen KIKA-Stelle: "Ich mache das jetzt auch seit zehn Jahren mit dem Kinderkanal und das funktioniert so wunderbar. Das macht sehr viel Spaß und ist so ein ehrlicher Job. Und wir werden nächstes Jahr noch mehr Sendungen produzieren [...], da muss ich dann eben schon irgendwie gucken, dass wir so um den Geburtstermin rum ein bisschen freischaufeln." Falls dies schwierig werden sollte, könne sich Ben auf seine großartigen Kollegen verlassen, die auch mal für ihn einspringen würden.

Auch wenn Caro das Kind wohl frühestens Anfang des Sommers zur Welt bringen wird, schaltet ihr Mann Ben schon jetzt einen Gang zurück für sie und seine kleine Familie. Denn die winterliche Festzeit hat er schon verplant: "Dieses Jahr mache ich die Schotten am 20. Dezember dicht und dann bis ins neue Jahr", offenbarte er weiter.

Wenzel, Georg / ActionPress Ben Blümel, Musiker und Moderator

Bieber, Tamara / ActionPress Ben Blümel und seine Frau Caro beim "Christmas Garden"-Opening 2019

WENN.com Musiker Ben Blümel

