Knapp fünf Monate ist es her, dass Schlagersänger Costa Cordalis (✝75) überraschend in seiner Wahlheimat Mallorca verstorben ist. Der Schlagerstar arbeitete bis zuletzt an seinem neuen Album. Dass es sein Vermächtnis werden würde, damit hatte der 75-Jährige offenbar nicht gerechnet. Jetzt wurde der Longplayer posthum veröffentlicht und daher konnte der Titel "Das letzte Album" nicht mehr mit Costa abgesprochen werden!

Gegenüber der Bild offenbarte jetzt sein Sohn Lucas Cordalis (52), dass sein Vater den Titel des seiner letzten Platte nicht mehr selbst entschieden hatte: "Er dachte, die Krankheit sei nur eine Scheiß-Phase, irgendwann geht es weiter. Unser Vater hat uns versprochen 100 Jahre alt zu werden. Und diesen Optimismus haben wir übernommen." Niemand hätte damit gerechnet, dass Costa schon so bald sterben würde – vor allem er selbst nicht. Und genau so hört sich das neue und letzte Album auch an: "Es geht um Liebe, Leben, Sonne, Romantik und um Musik. Da ist keinerlei Wehmut," so Lucas.

Auf der CD befinden sich die letzten Songs, die der Interpret komponiert hat. "Das, was auf dem Album drauf ist, ist wirklich das Letzte, was veröffentlicht wird, vielleicht von möglichen 'Best of Alben' einmal abgesehen", erklärt Sohn Lucas. Costa-Fans können sich freuen, denn neben den megabekannten Titeln des verstorbenen Schlagerstars, "Anita" und "Viva la noche", gibt es ausschließlich neue Lieder zu hören.

