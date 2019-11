Große Gefühle bei Dominik Bruntner (26) und seiner Partnerin Jolina Fust (22)! Der ehemalige Mister Germany und das Model sind seit Juni dieses Jahres offiziell ein Paar. Dass der frühere Promi Big Brother-Teilnehmer und die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin miteinander den richtigen Partner gefunden haben, steht für sie außer Frage: Die zwei Turteltauben zogen vor Kurzem sogar zusammen. Jetzt machen sich Dominik und Jolina im Netz eine zuckersüße Liebeserklärung.

Auf Instagram teilte das Male-Model eine rührende Botschaft an seine Liebste. "Du und ich – für immer! Wer hätte gedacht, dass mein 1000. Bild auf Instagram mit dir im Sonnenuntergang sein wird. Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich und kann nicht in Worte fassen, wie viel du mir bedeutest", schrieb der 26-Jährige zu einer romantischen Aufnahme des Paares bei einem Sonnenuntergang am Strand. Zudem offenbarte er, wie intensiv ihre Beziehung ist: "Wir schaffen es ja auch nicht mal 5 Minuten ohne einander, wenn einer von uns duschen ist."

Nicht minder gefühlvoll ging es auf der Social-Media-Seite der Blondine zu. Sie teilte dem Beau mit: "Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre! Ich schau dir in die Augen und sehe meine ganze Zukunft vor mir." Der Schwabe mache sie einfach wahnsinnig glücklich und sie wolle ihn in jeder Sekunde bei sich haben. "Ich liebe dich, Baby", fügte sie ihrem Post abschließend hinzu.

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Jolina Fust, TV-Stars

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner während ihres Umzugs im September 2019

Getty Images Dominik Bruntner und Jolina Fust lächeln bei der Red Summer Night by Bunte

