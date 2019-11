Bei der dritten Live-Show von Dancing on Ice zeigten viele Teilnehmer tiefe Einblicke in ihre Seele! Besonders Klaudia Giez (23) konnte nach ihrer emotionalen Kür zu "My Immortal" von Evanescence ihre Emotionen nicht mehr für sich behalten und ließ ihren Tränen freien Lauf. Jury-Mitglied Katarina Witt äusserte sich zum Ende hin erleichtert, dass nicht jeder Teilnehmer Geschehnisse seiner Vergangenheit mit seiner Kür verarbeiten wollte. Gegenüber Promiflash offenbarte Klaudia nun, inwieweit sie sich durch diese Aussage angegriffen gefühlt hat!

"Nein, ich habe mich nicht angegriffen gefühlt. Ich hatte das Lied mal auf die Wunschliste gesetzt, aber da wusste ich nicht unbedingt, wie die Kür wird und wie doll es in dieser emotionale Ebene gehen soll", betonte sie. Klaudia ist selbst davon überrascht gewesen, wie emotional sie wegen des Songs wurde. Damit hatte sie nicht gerechnet. "Wenn es nach mir ginge, würde ich nur Partyperformances machen und nichts Emotionales. Ich hoffe, es war das erste und letzte Mal", erklärte sie abschließend.

Mit dem Song verbindet Klaudia insbesondere ihre Schulzeit, während der sie zum Mobbingopfer wurde. "Ich habe es nicht wirklich erwartet, dass ich mich von meiner anderen Seite zeigen muss", gestand die 23-Jährige. Die Kür zu dem Song, mit dem sie so viele Erinnerungen verbindet, hätte sie letztlich jedoch stärker gemacht.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniel Weiss, Katharina Witt und Judith Williams

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Sévan Lerche und Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de