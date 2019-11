Sie sorgte in der dritten Live-Show von Dancing on Ice wohl für den Überraschungs-Moment schlechthin! Eigentlich kennt man Klaudia Giez (23) so: flippig, aufgedreht, laut und quirlig. Doch am Freitagabend zeigte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von einer ganz neuen Seite. Während ihrer Performance wirkte sie nachdenklich und verletzlich – da konnte selbst ihr Verlobter Felipe Simon die Tränen kaum zurückhalten!

Der gebürtigen Brasilianer fieberte im Publikum mit, als seine Zukünftige zu "My Immortal" von Evanescence übers Eis schwebte und verdrückte sogar ein paar Tränchen. Bereits vor der Sendung in der Garderobe erklärte er in seiner Instagram-Story, dass er mächtig nervös ist: "Das sieht so einfach aus, aber ihr könnt mir glauben, ich habe es probiert, es ist wirklich hart." Nach der Kür fiel nicht nur Klaudia eine große Last von den Schultern – auch Felipe war fix und fertig mit den Nerven, als er die 23-Jährige nach ihrem Auftritt in die Arme schloss: "Es ist vorbei, sie ist weiter. Oh Gott, das ist zu viel für mich."

Klaudia weiß den Support ihres Partners sehr zu schätzen, wie sie im Interview mit Promiflash verriet. "Mir ist es superwichtig, dass Felipe bei mir ist und mich immer unterstützt. Das Training ist so hart, da braucht man wirklich jede Unterstützung." Er versuche, das Model trotz straffem Trainingsplan so oft wie möglich zu sehen und habe Klaudia sogar ins Krankenhaus begleitet, als sie sich kurz vor der zweiten Show verletzt hatte. "Bei den Proben geht es natürlich nicht immer. Es ist superschwer, Felipe da zu integrieren, weil wir uns natürlich auf die Choreografie konzentrieren müssen. Er ist aber immer bei mir, so gut es geht.

SAT.1/Julia Feldhagen Sévan Lerche und Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Chris Emil Janßen / ActionPress Klaudia Giez und Felipe Simon

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Klaudia Giez mit ihrem Verlobten Felipe Simon, September 2019

