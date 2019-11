Nun scheint die Beziehung von Kaia Gerber (18) und Pete Davidson (26) so richtig offiziell zu sein! Seit November brodelt die Gerüchteküche, dass das Model und der Komiker ein Paar sind. Dass an dem Liebes-Getuschel auf jeden Fall was dran ist, bewiesen die beiden inzwischen auch selbst: Kaia und Pete verstecken sich nicht mehr vor den Paparazzi – selbst wenn sie ausgelassen und wild miteinander knutschen! Jetzt besuchten die beiden gemeinsam eine Hochzeit von Freunden – und wurden auf dem Weg von Fotografen abgelichtet.

Paparazzi erwischten Kaia und Pete am vergangenen Samstag in Florida, als sie aufgestylt auf eine Hochzeit von guten Freunden fuhren – und so entspannt, wie sie sich den Pressefotografen stellten, kann man hier gut und gerne vom allerersten offiziellen Auftritt als Paar sprechen. Hand in Hand schlenderten Pete in lässigem Smoking und Kaia in einem niedlichen Blümchendress auf die Hochzeitslocation in Miami Beach zu.

Erst einen Tag zuvor hatten sich Pete und Kaia küssend und fummelnd an und in einem Pool in Miami Beach gezeigt – offenbar scheinen die Turteltauben keine Lust mehr auf das ständige Versteckspiel zu haben. Wie findet ihr es, dass die beiden nun so offen mit ihrer Liaison umgehen? Stimmt ab.

Splash News Kaia Gerber und Peter Davidson in Miami Beach

Backgrid / ActionPress Kaia Gerber und Pete Davidson am Pool in Miami Beach

Backgrid / ActionPress Kaia Gerber und Pete Davidson

