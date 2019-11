Kaia Gerber (18) und Pete Davidson (26) bekommen einfach nicht genug voneinander! Ob beim Brunchen oder Feiern – seit einigen Wochen zeigen sich Cindy Crawfords (53) Tochter und der Ex-Freund von Ariana Grande (26) immer häufiger zusammen. Bei ihren Dates machen sie kein Hehl daraus, total aufeinander abzufahren. Nun verbrachten die beiden US-Amerikaner erneut einen Tag zusammen und präsentierten dabei ganz öffentlich eine heiße Zungen-Show!

Diese beiden Turteltauben haben definitiv Spaß miteinander! Paparazzi lichteten die 18-Jährige und den 26-Jährigen am Samstag in Miami bei einem gemeinsamen Pool-Tag ab. Nach einer langen Knutscherei auf der Sonnenliege ging es für Kaia und Pete ins kühle Nass. In der feuchten Umgebung kamen die beiden dann so richtig in Fahrt: Sie tauschten innige Zungenküsse aus und ließen sich auch von anderen Badegästen nicht davon abhalten.

Nur eine kurze Turtelei – oder hegen Kaira und Pete ernsthafte Gefühle füreinander? Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bisher nicht. Augenzeugen berichteten jedoch schon vor einigen Tagen, dass das Model und der Saturday Night Live-Moderator bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles sehr süß und glücklich gewirkt hätten.

Splash News Kaia Gerber und Pete Davidson in Miami

Splash News Pete Davidson und Kaia Gerber

Splash News Kaia Gerber und Pete Davidson, 2019

Splash News Kaia Gerber und Pete Davidson, November 2019



