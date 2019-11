Von der nervösen jungen Frau zur stolzen Herzogin (37): Dass sich ein Leben in der Öffentlichkeit langfristig auf die Persönlichkeit auswirkt, ist wohl kaum zu leugnen. Seit die Beziehung zwischen Herzogin Kate und Prinz William (37) 2004 ans Licht kam, ist das mediale Interesse an der heute 37-Jährigen ungebrochen. Ein Hospiz-Vorsitzender, der schon länger mit Kate zusammenarbeitet, hat nun verraten, wie selbstbewusst die dreifache Mutter in den vergangenen Jahren geworden ist.

"Die nervöse Kate Middleton hat neues Selbstbewusstsein erlangt und ist in ihre Rolle in der royalen Familie hineingewachsen", sagte Graham Butler laut Daily Mail. Der Mann ist im "East Anglia’s"-Kinderhospiz tätig, das seit vielen Jahren unter Kates Schirmherrschaft steht. Graham betonte, dass die Herzogin 2012 bei ihrer ersten öffentlichen Rede in dem Hospiz "enorm nervös" gewesen sei. "Ich erinnere mich, wie sie ganz zu Anfang in einen Raum kam und ihr Kopf immer herunterhing und von ihren langen Haaren verdeckt war. Jetzt kommt sie immer hoch erhobenen Hauptes herein", erzählte er weiter.

Ihre Natürlichkeit soll Kate in all den Jahren übrigens nicht verloren haben: Graham betonte, dass die Herzogin im Hospiz nach wie vor sehr empathisch mit den Patienten und deren Angehörigen umgehen würde.

ActionPress Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William in London, 2019

Getty Images Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2019

