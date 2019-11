Silvia Wollny (54) setzt sich für Straßenkinder ein! Dass der Wollnys-Star ein großes Herz hat, ist spätestens seit seinem Promi Big Brother-Sieg 2018 bekannt. Ihre Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro behielt Silvia nicht etwa für sich oder ihre elf Kinder. Stattdessen kündigte sie an, einen Teil des Geldes an obdachlose Kinder spenden zu wollen. Ein Jahr später ist ihr Herzensprojekt noch lange nicht abgeschlossen: Nun bittet die Löwen-Mama auch ihre Community um Mithilfe!

In einer Video-Botschaft auf Instagram erklärt die 54-Jährige: "Die kalte Jahreszeit beginnt jetzt. Ihr wisst, dass wir Straßenkindern sowie jedem Bedürftigen auf der Straße helfen." Zwar bekomme die Familie bereits regelmäßig Geld auf ein Spendenkonto überwiesen, Silvia betont jedoch, dass es nicht immer eine Finanzspritze sein müsse. In dem Clip ruft sie ihre Follower zu Sachspenden auf: "Vielleicht habt ihr zu Hause Wolldecken und Schlafsäcke, die ihr nicht mehr braucht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Wir verteilen sie dann an die Menschen, die sie zu dieser Jahreszeit brauchen."

Die Hilfsbereitschaft ihrer Community scheint groß zu sein. Unter dem Beitrag stellen ihre Fans zahlreiche Nachfragen, die Silvia nur zu gern beantwortet. Was haltet ihr von der Spenden-Aktion? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Actionpress/ Schürmann, Sascha Silvia Wollny im "Promi Big Brother"-Finale 2018

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny mit ihren Enkelkindern

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Star

