Große Verwirrung um Jessica Paszkas (29) Beziehungsstatus! Erst im vergangenen September hatte Fußballprofi Alexander Meyer (28) in einem Radio-Interview enthüllt, dass er und die Ex-Bachelorette ein Paar seien – zur großen Überraschung der Brünetten selbst, die die Verkündung ihrer Liebe so nicht geplant hatte. Gegenüber Promiflash hatte sie ihre Partnerschaft dann aber erneut bestätigt und betont, ihm die Enthüllungsaktion nicht übel zu nehmen. Doch seitdem scheint irgendetwas zwischen den beiden vorgefallen zu sein: Jetzt erklärte Jessi nämlich auf einmal, dass sie aktuell gar nicht vergeben ist!

In ihrer Instagram-Story stellte die 29-Jährige sich nun einigen Fan-Fragen – ein Follower wollte dabei wissen, wie es gerade in ihrem Liebesleben aussieht. "Ich musste grade wirklich richtig schmunzeln, weil diese Frage mir in letzter Zeit ständig gestellt wurde – deshalb beantworte ich sie jetzt auch: Nein, ich bin zur Zeit in keiner Beziehung, ich war sehr lange in keiner Beziehung mehr", stellte Jessi klar und betonte dann zur Verdeutlichung noch einmal: "Ich bin Single."

Zudem würde sie gerade auch niemanden kennenlernen – "zumindest nicht auf einer Ebene, wo sich Gefühle entwickeln", erklärte die Web-Beauty abschließend. Doch was ist mit ihrem Freund Alex – haben die beiden sich etwa getrennt? Und warum leugnet sie ihre gemeinsame Zeit plötzlich? Diese Fragen lässt Jessica bisher offen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Anzeige

Instagram / alexnm_13 Alexander Meyer, Torwart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de