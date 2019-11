Hat Seal (56) etwa eine neue Freundin? Während seine Ex-Frau Heidi Klum (46) inzwischen glücklich mit dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (30) verheiratet ist, ging der Musiker in den vergangenen Monaten – zumindest offiziell – als Single-Mann durchs Leben. Zuletzt wurde dem Briten eine Liaison mit Schauspielerin Charlize Theron (44) nachgesagt, diese Spekulationen haben sich jedoch nie als wahr erwiesen. Nun scheint Seal wirklich wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen ihn turtelnd mit einer hübschen Blondine!

Am Freitag verbrachten die beiden Zeit auf einem Tennisplatz im US-Bundesstaat Florida – ein passender Ort für ein Date, schließlich handelt es sich bei Seals Begleitung um die slowenische Profi-Spielerin Tina Hojnik. Wie die Bilder dokumentieren, hatte die Sportskanone den "Kiss From A Rose"-Interpreten zunächst ordentlich über den Platz gejagt. Als Belohnung gab es bei der anschließenden Erfrischungspause zarte Küsse für den Soul-Sänger. Außerdem hielten die Turteltauben Händchen und umarmten sich.

Ob Seal und Tina fest zusammen sind, ist bisher nicht bekannt. Entweder ist ihre Liebe also noch recht frisch – oder sie wollten damit bisher nicht an die Öffentlichkeit gehen. Was denkt ihr: Handelt es sich um was Ernstes? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

SMG via ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Musiker Seal und Tennis-Profi Tina Hojnik

Anzeige

SMG via ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Musiker Seal und Tennis-Profi Tina Hojnik

Anzeige

SMG via ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Seal und Tina Hojnik, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de