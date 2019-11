Nur eingefleischte Fans von Bill Kaulitz (30) wissen wohl ganz genau, wie viele Frisuren der Frontmann von Tokio Hotel schon hatte! Der extravagante Sänger liebt die optische Veränderung: Seine Haare hat er seit dem Beginn seiner Karriere in unterschiedlichen Farben und Längen getragen. Ein US-amerikanischer Fan kann gar nicht genug von seinen mutigen Looks bekommen und möchte sie auch nie wieder vergessen. Die Lösung: ganz viele Bill-Tattoos.

Im Podcast Fest & Flauschig von Jan Böhmermann (38) und Olli Schulz (46) war Bill als Überraschungsgast eingeladen. Toms (30) Zwillingsbruder berichtete von seinem vielleicht größten Groupie: “Es gibt da in Los Angeles eine Frau, die hat, glaube ich, 36 Porträts von mir auf ihren Körper tätowiert – von jedem Hairstyle, den ich mal hatte." Die Dame sei ungefähr 65 Jahre alt und komme immer in L.A. zu seinen Shows. Er bedauere, dass er sich noch nicht mit ihr zusammen ablichten lassen habe. Das wolle er beim nächsten Treffen nachholen.

Der Queen of Drags-Juror aus Loitsche bei Magdeburg lebt seit 2010 mit seinem Bruder Tom in Los Angeles. Die Zwillinge waren vor dem Medienrummel in Deutschland geflohen.

